Marani sul Milan: "Gioca meno bene di qualche settimana fa, ma ora è più velenoso"

Intervenuto a SkySport24, Matteo Marani ha dichiarato sul Milan che ha battuto ieri l'Udinese: "Gattuso ha grinta e anche tanta umilità. Ieri, dopo la partita, ha detto che la sua squadra deve ancora migliorare ancora e non lo dice tanto per dirlo. Mi è piaciuto molto l'atteggiamento del Milan. I due gol di Romagnoli non sono un caso. In questo momento il Milan gioca meno bene rispetto a qualche settimana fa, ma ora è più velenoso. Il Milan non è comunque solo Romagnoli, mi è piaciuta anche la grinta di Cutrone. La squadra milanista è meno bella, ma ora vince ed è quarto. Anche Donnarumma è in crescita, lui deve sbagliare il meno possibile".