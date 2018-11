Marani sul Milan: "Suso ha risolto le ultime due partite. Biglia? La sua assenza peserà tantissimo"

Matteo Marani è intervenuto a SkySport24 e sul Milan ha rilasciato queste dichiarazioni: "Il Milan non ha giocato benissimo le ultime due gare, ma ha fatto sei punti. Suso sta risolvendo tante cose. Ho visto un Milan migliore in partite che non ha vinto. Con grande onestà, Gattuso ha detto che la sua squadra deve migliorare diverse cose. Suso ha risolto le ultime due partite, i suoi gol sono stati decisivi. L'assenza di Biglia sarà pesante. L'argentino non è quello dell'anno scorso, la sua perdita peserà tantissimo. A Udine non sarà facile per i rossoneri, ci sono grosse insidie per i rossoneri".