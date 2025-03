Marazzina: "Mi ricordo il Milan con un'altra dirigenza, con altri giocatori: ora sempre sulle montagne russe"

Le parole di Massimo Marazzina, ex attaccante di Serie A, intervenuto a Calcio Weekend su Sportitalia: "Leao? Non sono assolutamente d'accordo con Conceicao, perché il calcio non è il basket dove c'è il sesto uomo che ha un senso. O sei bravo, sei un campione e mi fai vincere tutte le partite, giochi. Ma il fatto che io ti faccio entrare perché non sei concentrato... Ha fatto partite in cui è entrato e ha fatto più danni che cose positive. Bisogna mettersi d'accordo su quello che uno pensa del Milan".

Poi ha continuato sul Milan in generale: "Sarò noioso o romantico ma il Milan che ricordo io poteva andare a Lecce, non avrebbe mai preso due gol e avrebbe vinto: questa era la regola. Che il Milan vinca a Lecce ci sta ma tutta questa esaltazione non la capisco: se il Milan vince e tutti sono esaltati. Io il Milan lo ricordo con un'altra dirigenza, con altri giocatori: vedendolo da lontano mi sembra una squadra sempre sulle montagne russe. Non si può esaltarli dopo una partita e poi ne fanno tre male. C'è qualcosa che non va"