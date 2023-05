Marca secco in prima pagina: il Real Madrid è in caduta libera

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - "Il Real Madrid è in caduta libera". Il titolo dell'edizione online di 'Marca' sottolinea il momento negativo della squadra di Carlo Ancelotti, che tra una settimana giocherà la semifinale di Champions contro il Real Madrid. Nella partita della Liga sl campo della Real Sociedad le 'merengues' hanno perso per 2-0 con gol dell'ex Kubo, giapponese che in estate potrebbe tornare alla 'Casa Blanca', e del basco Barrenetxea. A un certo punto il Real si è anche ritrovato in dieci per l'espulsione di Carvajal.

Ancelotti è stato invece ammonito per proteste. Con questa sconfitta il Real Madrid, secondo in classifica, si ritrova a -14 (82 punti contro 68) dal Barcellona, a cinque giornate dalla fine. Nel prossimo turno il Barça potrebbe quindi laurearsi matematicamente campione. (ANSA).