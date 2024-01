Marchegiani: "Conte sarebbe buono per qualsiasi squadra, però bisogna tenere a mente una cosa"

Luca Marchegiani ha commentato la situazione Antonio Conte esprimendo il suo parere sul tecnico italiano nella serata di ieri a Calciomercato - L'Originale. Ecco cosa ha detto: "Conte sarebbe buono per qualsiasi squadra, ovunque è andato ha ottenuto risultati e dato impronte chiare alle sue squadre. Ha vinto subito e ha lasciato un'eredità vincente. Conte haa caratteristiche precise: non puoi prenderlo e non assecondarlo, qualsiasi società deve tenere a mente questa cosa".

Antonio Conte è senza squadra dalla scorsa stagione, quando si è lasciato non senza polemiche con il Tottenham, dopo essere stato eliminato, tra le altre cose, proprio dal Milan agli ottavi di Champions League. L'allenatore ha preferito tornare in Italia per stare vicino alla famiglia, quindi è facile pensare che possa essere interessato a una sistemazione proprio nel Bel Paese.