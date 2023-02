Marchegiani: "De Ketelaere? In Italia il suo ruolo è dieci volte più difficile rispetto all'estero"

MilanNews.it

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Luca Marchegiani ha parlato così delle difficoltà che sta riscontrando Charles De Ketelaere nella sua prima stagione in Serie A: "Non può aver disimparato, ma il suo ruolo è dieci volte più difficile rispetto all’estero. Il trequartista in Italia viene marcato e se non riesce a muoversi da attaccante fa fatica. Lui avrebbe certamente bisogno di un gol".