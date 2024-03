Marchegiani esalta il Milan: "Mi piace come gioca, è una squadra che ha tante soluzioni"

Intervenuto nel corso del consueto appuntamento domenicale con il programma 'Sky Calcio Club' condotto da Fabio Caressa, l'ex giocatore ed oggi opinionista sportivo Luca Marchegiani ha parlato di Milan a seguito dell'importante vittoria a Verona della formazione di Stefano Pioli. Queste le sue dichiarazioni.

"Ultimamente il Milan era così spettacolare in Europa, non in campionato. Come il Milan gioca a me piace, comunque è una squadra che ha tante soluzioni. A volte dietro concede un po', però gioca pure a sinistra con un terzino che è un'ala. Oggi ha fatto un gol ragazzi...Il Milan è meritatamente al secondo posto, perché in questa fase della stagione sta bene".