Marchegiani: "Fischi a Donnarumma tema molto delicato. Mi sento di dire solo che..."

Presente all'Italian Padel Awards a Roma, l'ex portiere, Luca Marchegiani, ha parlato della Nazionale e non solo, partendo dai fischi di San Siro per Gianluigi Donnarumma durante Italia-Ucraina. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Sui fischi a un giocatore della Nazionale quando gioca in Italia il discorso è molto delicato. È raro assistervi e non andrebbe fatto. Il caso specifico di Donnarumma è comunque legato ai tifdosi del Milan, che non gli hanno perdnato l'addio. Più di questo non mi sento di dire".