Marchegiani: "Giudicare il campionato delle squadre che hanno la Champions in tasca, vedi Juve e Milan, è complicato"

Nel corso del consueto appuntamento domenicale con il programma presentato da Fabio Caressa 'Sky Calcio Club', l'ex portiere ed oggi opinionista sportivo Luca Marchegiani è intervenuto sui temi d'attualità in casa Milan dopo la vittoria sull'Empoli, dicendo la sua su quelli che dovrebbero essere gli obiettivi stagionali della formazione di Stefano Pioli. Queste le sue dichiarazioni.

"Giudicare il campionato delle squadre che hanno la Champions in tasca, vedi Juventus e Milan, è complicato. Ci può stare non un calo di tensione ma un rendimento inferiore nel momento in cui vedi che l'obiettivo principale è andato via e sei abbastanza tranquillo perché hai un vantaggio enorme rispetto alle inseguitrici. Secondo me un obiettivo stagionale del Milan potrebbe essere il derby, e lì potrebbe essere saggio valutare la squadra, ma soprattutto l'Europa League. La formazione di Stefano Pioli deve puntare a vincere questa competizione, perché è alla sua portata, secondo me ha recuperato i giocatori, e credo che un giudizio sulla stagione sia molto dipendente dai risultati che si otterranno".