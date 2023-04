MilanNews.it

Luca Marchegiani, opinionista, si è così espresso a SkySport su Napoli-Milan: "Il 4-0 incide? Milan e Napoli si affronteranno tra 10 giorni per un traguardo importantissimo: il Milan ci arriverà con più certezze, il Napoli con - tra virgolette - più paura. Per il campionato non credo che cambi molto