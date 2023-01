Marchegiani: "Il Milan mi è piaciuto, Tonali ha creato grandissimi problemi alla Salernitana"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Luca Marchegiani, ex calciatore, è intervenuto a Sky Calcio Club soffermandosi anche sul Milan: “Il Milan non aveva una ripresa facile. Mi è piaciuto per come ha interpretato la partita. Tonali ha fatto la seconda punta per tutto il primo tempo, creando grandissimi problemi alla Salernitana. Tonali si muove tantissimo, ha capacità di lettura, organiche e fisiche. Il Milan occupa il campo benissimo sempre con giocatori diversi in varie posizioni e per questo è difficile da contrastare”.