Marchegiani: "Il Milan non sta bene, ha problemi di organico: ha tante assenze e non poter avere rotazioni diventa complicato"

Intervenuto a Sky Calcio Club, Luca Marchegiani ha commentato così il periodo nero del Milan: "Non sta bene, prima della sosta era primo in classifica. Si era ripresa molto bene dopo il derby. Due sconfitte e un pareggio, che sa di sconfitta. E' una squadra che ha problemi di organico: tante assenze e in un momento come questo non poter avere rotazioni diventa complicato. Si complica anche un po' la vita con delle gestioni che sono difficili per la condizione psicofisica dei giocatori".