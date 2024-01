Marchegiani: "L'attacco del Milan non è così forte come dicono, Vlahovic meglio di Giroud"

Prima di pensare all'importante sfida casalinga contro il Bologna, il Milan si gode ancora la vittoria, di cuore e rabbia sul campo dell'Udinese grazie alle reti di Loftus-Cheek, Jovic e Okafor. Ha fatto il giro del mondo il brutto episodio riguardante Mike Maignan, vittima di cori e intimidazioni razziste da parte di alcuni, "tifosi" Dell'Udinese, tanto da costringere l'arbitro Maresca, a dover giustamente interrrompere la gara nel corso del primo tempo. Dell'attuale momento dei rossoneri ha parlato così, a Sky Calcio Club, l'ex portiere e ora opinionista, Luca Marchegiani.

Le sue parole: "Il Milan sta facendo molto bene ed è in un buon momento di forma, però secondo me in attacco non è così forte come dicono. Giroud è stato un ottimo attaccante e sta ancora facendo bene, ma questo Vlahovic per esempio è migliore, anche Leao non è cresciuto molto dopo lo scudetto: Inter e Juventus hanno un potenziale offensivo migliore dei rossoneri".