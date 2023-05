Marchegiani: "La Champions ti toglie energie ma ti può dare anche uno sprint per le altre partite"

MilanNews.it

Luca Marchegiani, ex calciatore, è intervenuto a Sky Sport parlando anche del confronto di Champions League fra Milan e Inter: "Avere due obiettivi, o tre addirittura, ti dà la possibilità di affrontare le partite come una tappa e non come un'ultima spiaggia. Lottare per la Champions ti toglie energie ma ti dà anche quello sprint per affrontare le partite in maniera un po' più libera. Le squadre italiane dovranno affrontare campionato e Coppe con le migliori formazioni possibili.

Nessuna può regalare partite. Quello che ha fatto il Milan con le rotazioni ci può stare però in questo momento della stagione non è che un giocatore non possa fare due partite di fila. Si tratta di avere la rosa che permetta all'allenatore di gestire alcuni giocatori".