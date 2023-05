Marchegiani: "Molte delle possibilità del Milan dipenderanno dalle condizioni di Leao. Pesa tanto l'assenza di Bennacer"

MilanNews.it

Luca Marchegiani, ex portiere, intervistato da Tuttosport, ha parlato così dell'euroderby di ritorno di questa sera: "La partita è ancora aperta. Ma molte delle possibilità del Milan dipenderanno dalle condizioni di Rafael Leao… È sempre sbagliato caricare un solo giocatore, per quanto forte e pronto, di troppe responsabilità. Però è una delle poche variabili a cui il Milan si può affidare per cercare l’impresa.

Il Milan è sempre stata 'squadra' in questi anni ma difficilmente può prescindere da alcune sue caratteristiche: le accelerazioni e l’imprevedibilità della sua fascia sinistra. Quanto pesa l’assenza di Bennacer? Pesa tanto perché in mezzo al campo il Milan non ha molte alternative nel ruolo di centrocampisti centrali".