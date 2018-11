Marchegiani: "Per mettere in difficoltà la Juventus, il Milan deve attaccare i terzini bianconeri"

Luca Marchegiani ha parlato così a Sky della prossima sfida di campionato del Milan contro la Juventus: "Una squadra come il Milan per mettere in difficoltà la Juventus deve attaccare i due terzini e giocare la palla. I rossoneri devono sfruttare il palleggio e giocare molto sugli esterni, dove Suso e gli altri rossoneri possono mettere in difficoltà i terzini bianconeri che sono più bravi ad attaccare che a difendere.