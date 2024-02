Marchegiani: "Pioli credeva di ricevere risposte diverse da Jovic, Okafor e Chukwueze"

vedi letture

Nel post partita di Monza-Milan, intervenuto nel corso del programma Sky Sport Club, l'ex giocatore Luca Marchegiani si è soffermato sulla deludente prestazione del diavolo all'U-Power Stadium, dicendo la sua anche sulle discutibili scelte di formazione fatte da Stefano Pioli. Queste le sue dichiarazioni:

"Se ha avuto senso questo turn-over? Col senno di poi no. La partita di questa sera aveva un peso specifico molto preciso nel cammino del Milan, anche perché perdendo il diavolo ha perso l'occasione di superare la Juventus in classifica. Pioli molto probabilmente credeva di ricevere risposte dai vari Jovic, Okafor e Chukwueze. A differenza di inizio anno, però, in questo momento il Milan ha possibilità di scegliere fra più giocatori, e l'impressione è che Pioli li voglia coinvolgerli tutti, come confermato stasera. E' come se li volesse riatletizzarli tutti così da averli a disposizione al massimo delle loro condizioni per un'eventuale semifinale di Europa League che gli auguriamo di raggiungere".