Marchegiani: "Pioli ha fantasia ed è uno sperimentatore, Theo in mezzo al campo soluzione intrigante"

Il Milan torna a vincere in campionato dopo la sconfitta contro l'Atalanta e lo fa segnando tre gol contro il Monza di Mister Palladino. Per i rossoneri, una buona prova con una concretezza mirata soprattutto nel primo tempo grazie alle reti di Reijnders e Simic, primo gol in assoluto in Serie A per il giovane serbo. Nella ripresa il gol e l'infortunio di Okafor proiettano il Milan ancora al terzo posto in solitaria, puntando sempre ad accorciare su Juventus e Inter, sempre prima in classifica.

Dei rossoneri e di Stefano Pioli ne ha parlato a Sky Calcio Club, l'opinionista Luca Marchegiani: "Il Milan l'ho visto bene, ha giocato in modo particolare con Pioli che è come uno sperimentatore ormai. Theo in mezzo al campo, Pobega dietro con Kjaer sono soluzioni interessanti che intrigano molto, poi dipende anche da che tipo di avversario ti ritrovi, però Pioli sta diventando molto fantasioso, e i risultati possono essere positivi come contro il Monza".