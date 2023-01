Marchegiani scagiona Tatarusanu: "Su quei cross lì il portiere non può mai uscire"

MilanNews.it

Il Milan pareggia contro la Roma, che acciuffa il 2-2 nel finale su due calci piazzati simili tra loro: cross dalla destra e palla al limite dell'area piccola per due colpi di testa decisivi. Nel port partita l'ex portiere Luca Marchegiani, intervenuto a Sky Sport, spiega il perché per Tatarusanu era molto difficile intervenire in uscita: “Il segreto di questi due gol della Roma è il punto in cui arriva il cross, è difficilissimo da difendere. Su quella palla lì portiere non può mai uscire. Sia Ibanez prima che Matic poi infatti puntano quella zona lì”.