Marchegiani senza troppi giri di parole: "Milan, le assenze non sono scuse"

Nella serata di Sky Calcio Club ieri sera Fabio Caressa e i suoi ospiti hanno svolto una disamina sulla situazione del Milan, analizzandone problemi e possibilità dopo la partita persa per 3-2 contro l'Atalanta. Tra i temi analizzati la poca solidità difensiva, gli infortuni, la gestione di Pioli e le speranze di classifica in campionato e in Champions League. Ecco il pensiero di Luca Marchegiani sui rossoneri:

"Le assenze non sono scuse. Theo centrale col Frosinone non male, ma il livello della partita con l’Atalanta è salito e qualche difetto si è visto. Quello che è brutto è il distacco dalla vetta. Difficile pensare che il Milan possa rimontare 9 punti all’Inter e 7 alla Juve".