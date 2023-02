MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Luca Marchegiani, ex calciatore, è intervenuto a Sky Calcio Club soffermandosi anche su Charles De Ketelaere: "De Ketelaere è un giocatore in difficoltà, è giusto che il Milan lo protegga dalle critiche. Durante le prime partite sembrava avesse messo in campo le sue caratteristiche. Non è un caso che Ibrahimovic dica di aspettarlo”.