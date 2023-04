Marchegiani su De Ketelaere: "Non considerato in un turnover massiccio"

MilanNews.it

Luca Marchegiani, ex-portiere ed attuale opinionista televisivo, ha parlato così dell'annata di Charles De Ketelaere negli studi di Sky Sport: "Non sta facendo una buona stagione. Rispetto alla partita con l'Empoli, fa un po' notizia il fatto che con un turnover così massiccio lui non sia stato preso in considerazione. Al di là dell’efficacia, sembra anche un po’ sfiduciato: ha grande difficoltà. Ma ci sta perché è giovane e perché è arrivato con tante aspettative".