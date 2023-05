Marchegiani su Pioli: "Il primo a non essere soddisfatto del Milan è lui. Ma il cammino in Champions è stato sorprendente"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo

In merito alla posizione di Stefano Pioli, l'ex portiere Luca Marchegiani ha dichiarato a Tuttosport: "Io non sono mai troppo sorpreso delle critiche fatte agli allenatori che vengono da grandi risultati. Fa parte del gioco. Credo che il primo a non essere soddisfatto del Milan sia proprio lui. Ma il cammino che ha fatto in Champions League è stato sorprendente, prestigiosissimo. Inaspettato come quello dell’Inter…".