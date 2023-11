Marchegiani sul Milan: "Ci sono state delle scelte che andrebbero spiegate"

vedi letture

Intervenuto a Sky Calcio Club, Luca Marchegiani ha commentato così il momento no dei rossoneri: "Ci sono state delle scelte che andrebbero spiegate, o meglio che ha spiegato, come Musah al posto di Calabria, ma la squadra è andata in grande difficoltà".