Marchegiani sul Milan: "Il cambio di modulo è stato scelto per far giocare insieme Higuain e Cutrone"

Luca Marchegiani ha rilasciato queste parole a Sky dopo la vittoria del Milan contro l'Udinese: "Nel primo tempo l'Udinese ha fatto qualcosa in più, nella ripresa invece il Milan ha fatto meglio. Il cambio di modulo è stato scelto per far giocare insieme Higuain e Cutrone. Con il 4-3-3 la palla scorreva meglio, la squadra conosceva meglio quel sistema di gioco".