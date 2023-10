Marchegiani sul turnover: "Era giusto far giocare dall'inizio chi era più riposato mentalmente"

Luca Marchegiani, opinionista, si è così espresso a SkySport sul Milan: "Ieri Pioli era contento di Jovic, anche se non si è visto granché. Okafor da punta non mi era dispiaciuto. Era giusto far giocare dall'inizio chi era più riposato mentalmente, anche perché poi al 46esimo metti Leao".