Marchegiani sulla difesa a 3: "Difensore in più ragionamento logico"

MilanNews.it

Luca Marchegiani, opinionista, si è così espresso a SkySport sul Milan: "Nella fase finale della stagione scorsa il Milan aveva i due difensori centrali in una condizione fisica e mentale straordinaria, forse anche al di sopra delle loro qualità oggettive. E questo gli permetteva di giocare a 30-40 metri dalla porta senza nessun tipo di controindicazione. Quest'anno ciò non è successo. Quindi, mettere un difensore in più costringe da una parte la squadra a difendere più bassa e dall'altra ti espone meno a situazioni di alto rischio. È stato un ragionamento logico".