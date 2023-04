Marchegiani: "Tatticamente mi aspetto lo stesso Milan delle ultime due gare contro il Napoli"

MilanNews.it

In vista del match di stasera contro il Napoli, Luca Marchegiani, ex portiere, ha parlato così del Milan: "Non mi aspetto un Milan diverso tatticamente rispetto alle ultime due partite contro il Napoli, quindi mi aspetto ancora Bennacer su Lobotka. Il Napoli deve vincere per forza e farà la partita, quindi il Milan proverà a recuperare palla e a colpire in contropiede con la velocità di Leao e Diaz".