Marchetti: "Buongiorno aveva rifiutato l'Atalanta, ma l'interesse del Milan potrebbe valere di più"

Il Milan di Stefano Pioli si prepara per l'importante e delicata sfida di sabato sera, in programma alle 20:45 sul difficile campo dell'Udinese, con i Friulani reduci dal buon pareggio ottenuto in casa della Fiorentina. Nel Milan si respira aria di fiducia e ottimismo vista la bella prestazione, e vittoria, ottenuta contro la Roma dell'ormai ex Mourinho. Doveroso però puntualizzare che il Milan non vince in casa dell'Udinese dalla stagione 2020\2021 grazie a un gol in rovesciata di Zlatan Ibrahimovic nei minuti finali di gara. E' anche e soprattutto tempo di calciomercato, con la dirigenza rossonera intenta a voler regalare un difensore importante a Stefano Pioli, già in questa sessione di mercato. Della trattativa con il Torino per Alessandro Buongiorno ha parlato così, ai microfoni di Sky Sport, il giornalista ed esperto di mercato, Luca Marchetti.

Le sue parole: "Per Buongiorno il Milan è solo all'inizio della trattativa, c'è un forte interesse ma bisognerà capire nei prossimi giorni se ci saranno ulteriori sviluppi. Il ragazzo è forte, giovane e italiano, aveva rifiutato l'Atalanta in passato perchè la maglia granata ritenuta più importante, ma quando chiama il Milan mi sento di dire che è un'altra cosa".