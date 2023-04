Marchetti: "Champions competizione dei dettagli. Se quel Napoli-Milan fosse capitato in Europa..."

MilanNews.it

Luca Marchetti, giornalista, si è così espresso nel suo editoriale per TMW: "Si dice sempre che vincere un campionato significa effettivamente essere i più forti: aver avuto la costanza, aver battuto tutti, averli affrontati tutti più o meno nelle stesse condizioni. E se pensate agli episodi che comunque indirizzano una partita (e le polemiche) in campionato, pensate a quanto possano incidere in 180 minuti. Ecco perché la Champions è chiamata la competizione dei dettagli. Ma lo stesso vale per Europa League e Conference. Basta poco per indirizzare la partita. O le partite. Chiunque può sperare. In una partita chiunque può vincere. Si, puoi partire con il favore del pronostico.