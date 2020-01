Marchetti: "Da ieri gira una voce di uno scambio tra Paqueta e Bernardeschi, ma le società smentiscono"

Luca Marchetti ha parlato di Lucas Paquetá a Sky: "I ragionamenti del Milan sono legittimi, con tutto il rispetto per le condizioni fisiche e psichiche del giocatore. A volte il rendimento del giocatore viene usato per forza il mercato, ma le società importanti come il Milan tendono comunque a tenere alto il livello del giocatore. Se poi aggiungiamo che uno dei pretendenti è Leonardo che solo 12 mesi fa lo pagò 35 milioni di euro e ora vorrebbe spendere meno. Ora c'è forse anche un problema di inserimento nel modulo 4-4-2. L'offerta deve soddisfare il Milan, non solo Paquetà. Una soluzione si può sempre trovare, ma il Milan non vuole perderci. Da ieri è tornata a girare la voce di uno scambio Bernardeschi-Paquetà ma sia Juventus che Milan smentiscono quest'operazione, perché anche in questo caso sarebbe difficile trovare un equazione coi numeri".