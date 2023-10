Marchetti: "E allora prendiamo i lati positivi dal Milan: nessun gol subito, mentalità europea, ricambi all’altezza, squadra sempre fresca e propositiva"

Luca Marchetti, giornalista, si è così espresso nel suo editoriale per TMW sul Milan: "Se il cammino della Lazio in Champions sembra legato agli ultimi minuti, in queste prime due giornate per il Milan sembra esserci una maledizione. Zero gol fatti anche a Dortmund, ma anche stasera un grande rammarico. Intendiamoci: la partita è stata più equilibrata rispetto alla prima in casa contro il Newcastle. Ma il Milan come avrebbe meritato di vincere quella, avrebbe meritato di vincere anche questa partita. Soprattutto nel secondo tempo il Milan è andato molte volte vicino al gol. Avrebbe dovuto segnare: senza fortuna. Anche se in certi casi la fortuna non c’entra. La Champions - come sa bene anche il Napoli - è la competizione dei dettagli.

Il Milan avrebbe dovuto avere 6 punti in classifica per le occasioni che ha avuto in questi primi 180 minuti. Ne ha due. Poteva essere primo da solo, soprattutto vista la vittoria del Newcastle contro il PSG, e invece si ritrova terzo. E proprio contro il PSG dovrà giocare nelle prossime due partite. Potrebbe essere già una sorta di spareggio. E queste due partite con il numero zero potrebbero pesare. Ma il Milan sapeva che sarebbe stato un girone difficile, il più duro delle italiane. E allora prendiamo i lati positivi: nessun gol subito, mentalità europea, ricambi all’altezza, squadra sempre fresca e propositiva. E’ proprio da qui che il Milan deve ripartire e con questo vestito presentarsi al Parco dei Principi.