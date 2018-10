Marchetti: "Il Milan apre le danze per il prossimo mercato invernale"

Il Milan ha praticamente preso Paquetà, il primo colpo di Leonardo. Nella notte italiana, Globo Esporte aveva lanciato l'indiscrezione. Nel corso della giornata le conferme. Accordo raggiunto tra Milan e Flamengo per il centrocampista offensivo brasiliano classe '97. Il ragazzo arriverà già a gennaio, per circa 35 milioni più bonus, nonostante una clausola da 50 milioni di euro. Leonardo ha sfruttato l'ottimo rapporto con il Flamengo (lui comincia a giocare a calcio proprio lì) e con l'agente del giocatore, battendo la concorrenza (fra gli altri) del PSG. Dove gioca Paquetà: nasce trequartista a dire il vero e quindi ci sarebbe da chiedersi dove potrebbe utilizzarlo Gattuso che difficilmente ha derogato al suo 433. La verità è che (al di là di un'alternativa tattica in più) ultimamente ha cominciato a giocare da mezz'ala e proprio in questo ruolo ha cominciato ad imporsi come nuovo talento emergente del calcio brasiliano. Lo chiamano il 'Mago' e si ispira a Kakà, il suo idolo e il primo "colpo" di Leonardo come talent scout nella sua prima vita da dirigente rossonero. E' stato il Milan dunque ad aprire le danze per il prossimo mercato invernale, ora toccherà alle altre trovare le soluzioni migliori per poter migliorare la rosa a disposizione. Forse 8 giornate (più le 2 europee) sono poche per fare valutazioni definitive, ma ogni squadra già sa quali possono essere le prossime mosse. Non resta che rimanere in attesa, sempre con grande attenzione.