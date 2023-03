Marchetti: "Il Milan ha ritrovato lo smalto e la convinzione della passata stagione"

MilanNews.it

Luca Marchetti, giornalista, nell'editoriale pubblicato su TMW si è soffermato anche sul Milan: "La settimana in cui capiremo se siamo davvero in grado di poterci risollevare o meno è iniziata. L’Europa è crudele, la Champions è crudele. Il Milan ce la fa. Avrebbe potuto passare una serata più tranquilla se avesse in qualche occasione sfruttato meglio le chanches avute a disposizione. Ma conta il risultato finale: il passaggio del turno. La squadra campione d’Italia non avrà ripetuto la stagione scorsa, ma è fra le prime 8 d’Europa. Decidete voi se è meglio o no. Forse nessuno se lo aspettava all’inizio di questa avventura. Il Milan ha ritrovato lo smalto e la convinzione della passata stagione, ha avuto un solo passaggio a vuoto ultimamente, ma il pensiero della Champions come vedete non può essere sottovalutato.