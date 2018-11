Marchetti: "Il Milan irrompe in zona Champions"

Ora anche il Milan aggancia la zona Champions. Non con una partita indimenticabile, con qualche errore di troppo, qualche affanno di troppo. Ma anche con un sacco di infortunati, con la capacità di cambiare faccia (visto il nuovo sistema di gioco provato contro il Genoa) e soprattutto con quella voglia di riscatto che questo Milan ha sempre dimostrato di avere. Messo alle strette il Milan soffre, barcolla. Ma vince. Ha vinto con la Samp, ha vinto con il Genoa. E Gattuso che sembrava dovesse salutare tutti da un momento all'altro è lassù, quarto in classifica.

E questo Milan a Gattuso gli somiglia: per la voglia che ha di non considerarsi mai sconfitto. Cerca di cambiare pelle, cerca di rimediare ai suoi errori. E lo fa con schiettezza, senza paura di doversi criticare ma con l'orgoglio di chi sa che ha una sua strada da percorrere. Gattuso non ha perso mai la lucidità, anche sotto pressione. Ha dimostrato di essere un allenatore da grande squadra soprattutto in questi frangenti. Ha difeso la squadra quando era necessario, ha bacchettato quando era il caso di bacchettare. Sa dosare verità tattiche e qualche battuta. Verace e vero. Perfezionista. Ed è il primo a cui non va giù che in campionato il Milan subisca sempre gol.

Ora mantenere la posizione non sarà certo semplice. Sia per gli infortuni (quello di Biglia non è banale) sia per la concorrenza, sia per il calendario. Diciamo così: il prossimo mese sarà decisivo per capire di che pasta è fatto il Milan. Sia in Europa League, sia in campionato.