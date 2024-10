Marchetti: "Il Milan non meritava di perdere in Germania"

Il Milan si ritrova sconfitto in Germania. Non avrebbe meritato, soprattutto per l’impegno e le occasioni da gol prodotte nella seconda parte della gara. Non è stato fortunato. Ma quell’intensità che ha avuto dopo essere andato sotto, prima non c’era stata. Come se fosse in qualche modo frenato, spaventato. Spalle al muro si è acceso qualcosa. Ricorda un po’ quello che è successo prima del derby: situazione complicatissima e il Milan tira fuori una prestazione da ricordare, in grado di poter funzionare da trampolino per la stagione. L’atteggiamento in generale del Milan non è dispiaciuto. Il risultato sì.

E ora - dopo le prime due giornate - i rossoneri si ritrovano con zero punti avendo però giocato contro due big: necessario cambiare passo in Europa. E questo può essere agevolato dal calendario: a parte il Real Madrid (al Santiago Bernabeu il 5 novembre) gli avversari saranno Bruges, Slovan Bratislava e Stella Rossa. E due di questi incontri saranno a San Siro. Poi nel 2025 - in Champions - ci saranno Girona e Dinamo Zagabria: probabilmente (e sulla carta) il peggio è passato (o quasi).