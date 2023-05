Marchetti: "Inter ancor più consapevole del Milan: ha ritrovato Lukaku"

MilanNews.it

Luca Marchetti è intervenuto negli studi di Sky Sport 24 e ha commentato così l'avvicinamento all'euroderby di cui si giocherà l'andata mercoledì: "Anche il Milan ci arriva con una grande consapevolezza. Inter ci arriva ancor più consapevole perché ha ritrovato in maniera definitiva Lukaku che non ha mai avuto nella prima parte della stagione.

Il MIlan ha ritrovato Leao ma la sua presenza rimane un punto interrogativo: ma c’è un Saelemaekers che gioca molto bene, Theo sembra in forma, Tonali c’è, Brahim contro il Napoli è stato straordinario. Anche battere le due romane, per quanto incerottate è non in forma, non è scontato".