Marchetti: "L'Atalanta di Gasperini potrebbe essere l'ambiente giusto per il riscatto di Caldara"

Intervenuto negli studi di Sky Sport Luca Marchetti, esperto di calciomercato, ha parlato delle sensazioni sul ritorno di Caldara all'Atalanta. Queste le sue parole: "A Bergamo Caldara può giocare con continuità, in un ambiente che conosce bene e in cui può fare bene. Proprio l'ambiente atalantino, un contesto in cui sta girando tutto per il verso giusto, può essere proprio la squadra giusta per ritrovare la forma dal punto di vista atletico. E chiaro che a Bergamo non avrà il posto da titolare garantito ma dovrà lottare per conquistare Gasperini, un allenatore che conosce bene e che lo può rivalutare."