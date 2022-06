Marchetti: " La capacità di spesa del Milan sul mercato con l’avvento di una nuova società non può che essere superiore"

MilanNews.it

Luca Marchetti, intervenuto a Sky Sport 24, ha raccontato così le ultime novità di mercato per il Milan: “Origi arriverà. Renato Sanches non può non rimanere un obiettivo a centrocampo, rimane anche Botman per il quale ci sono state delle difficoltà. Sicuramente il Milan interverrà sulla trequarti. Si è parlato di Berardi, si è parlato di Zaniolo, che è un’opportunità di mercato ma non credo che sia quella più conveniente dal punto di vista economico. Ci sono anche giocatori all’estero molto interessanti: De Ketelaere del Bruges è un giocatore che stanno seguendo in maniera piuttosto vicina. Oggi però il Milan, sul discorso mercato, continua sulla linea che aveva avuto, ma con una consapevolezza: intanto ci sono state delle necessità che hanno portato il Milan a riflettere. Ci sono delle scadenze di contratto: Romagnoli, più vicino alla Lazio che al rinnovo, e Kessie, che ha già salutato tutti e andrà al Barcellona. Ci sono i prestiti, che dovranno essere confermati o meno: Messias, uno su tutti. C’è il discorso da fare su chi non è stato utilizzato e c’è anche il discorso di Ibra da affrontare. La capacità di spesa del Milan sul mercato con l’avvento di una nuova società non può che essere superiore. Perché non è che arriva un nuovo proprietario e spende meno di quello di prima. Anche perché il Milan”.