Marchetti: "Mi immagino i tifosi di Milan e Inter che vedono una squadra diversa in campionato"

MilanNews.it

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, è stato ospite a L’Editoriale, in onda sulle frequenze di TMW, e tra i vari argomenti ha parlato anche della corsa Champions: “Bisogna dire che al di fuori del Napoli sono tutte in quattro punti. La Lazio sta facendo molto bene, per me ha le carte in regola per arrivare tra le prime quattro e ora sta approfittando dei cali delle altre. Milan e Inter? Mi immagino i tifosi che vedono una squadra diversa in campionato, di quelli bianconeri nemmeno parliamo. A livello di allenatori forse l’unico che non è mai stato messo in discussione è Mourinho alla Roma”.