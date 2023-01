Marchetti: "Milan impressionante a Salerno. Anche De Ketelaere..."

MilanNews.it

Luca Marchetti, giornalista, si è così espresso sul Milan nel suo editoriale per TMW: "[...] Detto dell’Inter non è stata da meno la partita del Milan.

E’ vero l’Inter ha giocato uno scontro diretto quindi è giustamente un grado di difficoltà superiore. Il Milan ha invece sofferto, ma solo per una questione di episodi nel finale. Ha giocato una grande partita, dominando la Salernitana dal primo minuto e Ochoa ha permesso ai suoi di rimanere in partita. Ma il Milan ha avuto solo il difetto di non segnare. Perché la produzione offensiva, l’attenzione in campo, la fluidità di manovra, la brillantezza dei singoli è stata impressionante. Partita davvero con il piede giusto: ha fatto il pieno di fiducia. Anche De Keteleare che ha fatto vedere sprazzi della sua qualità e che avrebbe meritato anche di segnare.