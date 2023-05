Marchetti: "Milan, ora la partita contro la Lazio diventa fondamentale"

Fonte: di Luca Marchetti per tuttomercatoweb.com

Pioli è stato duro con i suoi, per atteggiamento. Ha parlato di partita determinante per il cammino del Milan ed ha ragione. Viene da chiedersi se le tante turnazioni, con giocatori che non sono sembrati al top e con alcuni che in questa stagione non hanno mai veramente ingranato, non sia stato eccessivo.

E’ vero che ci sono tante partite da giocare, che bisogna tenere tutti sulla corda, che la forza del Milan (soprattutto nella passata stagione) è stata proprio il gruppo. Il Milan ha vinto solo una delle ultime 5 partite (contro il Lecce) e in questo momento questi punti persi rischiano di essere davvero troppo difficili da recuperare. Ora la partita contro la Lazio diventa fondamentale.