Marchetti: "Nel Milan c’è voglia di aspettare il talento, c’è voglia di continuare a credere nelle proprie scelte"

Luca Marchetti, giornalista, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com ha commentato l'euroderby fra Milan e Inter che andrà in scena in semifinale di Champions League: "Ora tocca - di nuovo - a Milano. Se lo deve godere il Milan che ha sempre creduto nella crescita della società e del suo gruppo di giocatori. Un Milan che ha continuato a lavorare sul solco tracciato da Massara e Maldini, un solco che ha portato prima alla qualificazione in Champions, poi alla vittoria del campionato, oggi alla semifinale di Champions League. Non sempre con un percorso lineare, diretto. Ma certamente in ascesa, pieno non soltanto di valori tecnici ma di programmazione, competenza e gruppo. Il mercato quest’anno non ha certo aiutato il Milan, come lo stesso Milan avrebbe voluto, ma all’interno dell’universo rossonero questo non ha mai costituito un vero problema.

C’è voglia di aspettare il talento, c’è voglia di continuare a credere nelle proprie scelte. Tecniche, economiche, di strategia. Con la consapevolezza che i giudizi devono essere dati nel lungo periodo. Oggi il Milan è una squadra che ha avuto enormi miglioramenti, prima in Italia, oggi in Europa. Si è ripresa, sapendo sfruttare le occasioni, quel ruolo che le mancava da tanto tempo".