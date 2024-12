Marchetti: "Nonostante il periodo negativo il Milan continua a dare piena fiducia a Fonseca"

Luca Marchetti ha parlato anche di Milan, della posizione di Paulo Fonseca sulla panchina rossonera e di altri temi d'attualità legati al mondo del Diavolo:

"[...] Il Milan nonostante il periodo negativo e la contestazione di qualche giorno fa continua a dare piena fiducia a Fonseca. Non si ritene che lo spogliatoio non segua l’allenatore e non si ritiene che i metodi utilizzati finora dal portoghese siano eccessivi. Certo ci si aspetta che arrivi una risposta sul campo, in termini di risultati, il prima possibile, a partire già dalla prossima contro il Verona, quando ci si aspetta una prestazione convincente e soprattutto i 3 punti. Questa situazione di eterna incertezza non aiuta, neanche nelle sfide che sta affrontando ora Fonseca nel far recepire ai suoi ragazzi le nuove linee guida: sia sul campo che fuori. E’ ovvio che gli infortuni non aiutano, ma difficilmente la soluzione, arriverà dal mercato. Intanto in questi giorni si sta lavorando ai rinnovi. Non soltanto a quello di Theo (che è abbastanza urgente) e che non è vincolato ai provvedimenti presi recentemente nei confronti del terzino, ma anche per Maignan (urgente anche lui, scadenza attuale 2026) e Reijnders. Per entrambi si è tracciato un nuovo orizzonte (2029) e un nuovo salari: per Maignan in linea con i big della squadra (Leao e Theo) per Reijnders, intorno ai 3 milioni di euro) [...]".