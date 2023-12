Marchetti: "Per ora Pioli rimane, ma la sua posizione nel club è in fortissima discussione"

Il Milan è reduce dal brutto pareggio contro la Salernitana, e come riportato anche dal nostro sito, in queste ultime ore la posizione di Stefano Pioli è stata messa in forte discussione dalla proprietà rossonera. Il periodo negativo e con poca continuità di risultati sembra ormai essere un tema scontato del Milan visto finora, in campionato terzo in classifica a meno 11 punti dall'Inter capolista, eliminato ai gironi di Champions e con un'Europa League e Coppa Italia ancora da giocare, con coraggio ma lucidità.

Ai microfoni di Sky Sport ne ha parlato così il giornalista Luca Marchetti, queste le sue parole: "La proprietà del Milan e i tifosi imputano a Pioli i troppi infortuni avuti sin qui, infatti la posizione dell'allenatore rossonero è in questo momento in bilico, anche se fino alla partita contro il Sassuolo non dovrebbero esserci ulteriori novità. Il destino di Pioli e quindi del Milan è scritto nelle prossime gare di campionato, con l'idea di avanzare in prima squadra Ignazio Abate. Il percorso di Pioli, anche grazie a Maldini e Massara è stato produttivo e costruttivo, ma i cicli possono anche finire. In questo momento quindi, Pioli rimane al Milan ma sempre con forti dubbi e con le prossime sfide che risulteranno decisive per il suo futuro".