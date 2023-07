Marchetti: "Scambio Scamacca-Origi, operazione complicata. Tre nomi per il centrocampo"

Fonte: di Luca Marchetti per tuttomercatoweb.com

C’è certamente il Milan che (dopo aver scoperto di avere un avvio di campionato in salita) ha offerto al Chelsea 22 milioni (bonus compresi) per Pulisic, continua a trattare con Morata, lavora con il WestHam per uno scambio Scamacca-Origi (operazione al momento complicata), aspetta Luka Romero in giornata e oltre a Rejnders a centrocampo lavora anche su Musah e Dominguez (del Bologna) aspettando una risposta del Villarreal per Chukwueze