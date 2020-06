Marchetti su Kalulu: "E' di prospettiva. Può crescere insieme al Milan"

Con l'editoriale su tuttomercatoweb.com, Luca Marchetti ha parlato della situazione Milan: "Con buona pace di Pioli che dovrà finire la stagione sapendo che il prossimo anno, difficilmente sarà sulla panchina rossonera. Come anche altri giocatori nella sua rosa a cominciare dalle scadenze contratto: Ibra, Biglia e Bonaventura. E invece ci sarà Kalulu che proprio in queste ore ha fatto le visite mediche. Ecco. 2000, di prospettiva, con la possibilità di crescere nel Milan e insieme al Milan. Con due importanti potenziali vantaggi: abbassare il monte ingaggi e poter avere dei capitali in casa".