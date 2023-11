Marchetti su Miranda: "Investimento che il Milan farà certamente per il prossimo anno. Ora si cerca di capire se possibile anticipare"

E’ la stessa cosa che mi verrebbe da dire per il Milan. Con una differenza: gli infortuni in casa rossonera hanno recitato un ruolo diverso in questo avvio di stagione. E quindi magari qualche riflessione in più potrà essere fatta proprio alla luce degli stop dei giocatori. E in difesa la situazione, ora, sembra più critica che altrove. Tornerà Bennacer (come?) e quindi potrebbe anche finire l’emergenza a centrocampo. In attacco tutti dicono che non c’è l’alternativa a Giroud: in realtà c’è ed è Jovic.

Che non abbia brillato è un altro discorso: ma la sensazione è che un attaccante in più non verrà aggiunto. In sostituzione, magari sì. E questa potrebbe la sfida degli uomini mercato Milan. Con la necessità di riaggiornarsi in generale per fare la conta… Su Miranda il discorso è diverso: è un investimento che il Milan farà certamente per il prossimo anno. Ora si cerca di capire se possibile anticipare.