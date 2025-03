Marchetti su Tare: "È molto competente. Carattere un po' burbero, ma ha fatto un grande lavoro alla Lazio"

Nel corso dell'appunatmento con il podcast 'Muschio Selvaggio', l'ex portiere di Lazio e Cagliari Federico Marchetti ha parlato di Igli Tare, ex dirigente biancoceleste e primo candidato al ruolo di direttore sportivo nel Milan. Questo il suo pensiero: "Tare è molto bravo come direttore sportivo. Con tutto che ci ho discusso siamo rimasti in ottimo rapporto. Competente, carattere un po' burbero, ma ha fatto un grande lavoro alla Lazio con un budget che sappiamo non essere illimitato".

TARE SEMPRE PIÙ VICINO A DIVENTARE IL NUOVO DIRETTORE SPORTIVO DEL MILAN

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di SkySport, Igli Tare è sempre più vicino a diventare il nuovo direttore sportivo del Milan dopo l'esito positivo dell'incontro a Londra di venerdì tra il dirigente albanese, Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic; nel caso di scelta definitiva, assieme a lui resterebbe anche Moncada, considerati gli ottimi rapporti tra i due. In seconda posizione nella gerarchia c'è Paratici.