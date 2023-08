Marchetti sul mercato del Milan: "Il ritiro è servito a Pioli per capire che..."

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato, si è così espresso nel suo editoriale per TMW sul calciomercato del Milan: "Partiamo dal Milan, per esempio. I giorni di ritiro sono serviti a Pioli per capire che se ci fosse un attaccante in più sarebbe meglio, visto che Okafor interpreterebbe il ruolo di centravanti in maniera diversa rispetto a Giroud. E allora il Milan prova a sondare il mercato europeo: un nome interessante è quello di Broja (che piace anche alla Roma) e che al momento il Chelsea non avrebbe intenzione di cedere in prestito. L’altro è quello di Ekitiké del PSG. Un altro ancora è quello di Kean, della Juventus (visto che peraltro il Milan avrebbe anche la necessità di prendere italiani in lista), per il quale un sondaggio c’è stato.

L’idea (proposta) sarebbe quella di un prestito a 5 milioni (con diritto che può diventare obbligo) ma la Juventus non apre a questa soluzione. Ma sempre con la Juventus ci potrebbe essere un ulteriore incastro.

Perché se la Juventus dovesse in qualche modo riaprire il discorso Lukaku-Vlahovic allora chissà che questo non possa facilitare l’uscita di Broja, che come dicevamo prima oggi il Chelsea non prende in considerazione se non a titolo definitivo. Ecco perché bisogna sempre tenersi pronti, nel mercato. E il Milan vorrebbe anche rinforzarsi in difesa. Piace il difensore argentino Marco Pellegrino del Platense (che ha anche passaporto italiano e quindi avrebbe questo piccolo vantaggio) sul quale c’è anche la Samp. Ma il primo nome rimane quello di Koulierakis del Paok Salonicco".